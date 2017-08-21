У Херсоні неповнолітнього засуджено за розбійний напад

Злочин стався в Херсоні у листопаді на території парку поблизу міжміського автовокзалу.

Жертвою нападу став 42-річний перехожий. Чоловік повертався додому через парк, раптом до нього підбіг невідомий, збив з ніг і наніс потерпілому понад 20 ударів ногами, руками та палицею. Після чого невідомий забрав у жертви мобільний телефон, годинник, гроші та куртку.

Поліцейські за прикметами затримали зловмисника упродовж доби. У нього вилучили мобільний телефон заявника, інші речі він сховав та хотів продати.

Затриманому 17 років, він житель Чаплинського району, ніде не навчався і не працював. Він пояснив, що скоїв злочин через нестачу грошей, тому що батьки йому не допомагали.



Було відкрите кримінальне провадження за ст.187 Кримінального кодексу України "Розбій". Згідно з вироком Суворовського районного суду неповнолітнього визнано винним у скоєні злочину та призначене покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

