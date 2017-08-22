На Прикарпатті чоловіка зарештували за підроблення документів для нелегала

За клопотанням прокуратури області слідчим суддею Івано-Франківського міського суду взято під варту 26-річного жителя Надвірнянського району, який 16.08.2017 за грошову винагороду у розмірі 39 000 гривень надав громадянину України підроблені документи для незаконного перетину державного кордону та сприяв у його незаконному переміщенні за межі країни.

За вчинене кримінальне правопорушення прикарпатцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області