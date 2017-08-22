Прокуратура Рівненщини розслідує серйозну ДТП за участі автомобіля поліції

Прокуратура Рівненської області здійснює досудове розслідування та процесуальне курівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.286 КК України за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталася за участю автомобіля патрульної поліції поблизу села Поляни Березнівського району.

Виїздом на місце події працівників прокуратури та слідчо-оперативної групи встановлено, що на автодорозі Городище-Рівне-Староконстантинів зіткнулися два транспортних засоби: авто патрульної поліції "Renault Duster" та молоковоз "Газ-5312", що рухалися назустріч одна одній.

За наслідками цієї автопригоди один поліцейський отримав травми та його з тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню. Ще одному учаснику ДТП – водію «Газ-5312» надано медичну допомогу та його відпущено додому.

Всього у автомобілі "Renault Duster» перебувало троє співробітників патрульної поліції. Останні були на службі у форменому одязі та рухались автомобілем без увімкнених спеціальних сигналів.

На цей час проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин та причин вчинення дорожньо-транспортної пригоди з метою притягнення до відповідальності винних осіб, призначено низку судових експертиз.

Прокуратура Рівненської області просить очевидців та осіб, яким відома будь-яка інформація про обставини вказаної події, звернутися до слідчого відділу прокуратури Рівненської області за наступною адресою: м.Рівне, вул. 16 Липня, 73, кабінет слідчого №102, тел. 068-238-11-84.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області