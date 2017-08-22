На Хмельниччині затримано сутенерку, яка продала людину у сексуальну експлуатацію

Правоохоронними органами Хмельницької області проводиться цілеспрямована робота з попередження, виявлення та викриття фактів торгівлі людьми.

За процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури області слідчими слідчого управління у співпраці із співробітниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в області викрито та задокументовано факт торгівлі людьми.

Встановлено, що місцева мешканка займалася сутенерством на території Хмельницького району. З цією метою вона підшукувала жінок, які перебувають в уразливому стані, а потім втягувала їх в зайняття проституцією.

Одну з таких жінок вона завербувала для подальшого переміщення в інший регіон України та надання сексуальних послуг.

За свою «послугу» жінка отримала від «покупця» 10 тис. грн.

Під час одержання вказаних коштів зловмисницю викрито та затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування за 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи у зайняття проституцією, вчинене повторно), ч. 1 ст. 149 (здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, з використанням уразливого стану особи) Кримінального кодексу України.

На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір доказів винуватості вказаної особи у скоєному кримінальному правопорушенні.

Також, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання особі запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області