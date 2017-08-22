Крадія, який тероризував все узбережжя, зарештовано на Миколаївщині

За належної організації процесуального керівництва Березанським відділом Миколаївської місцевої прокуратури №1 працівниками Березанського відділення поліції Очаківського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області припинено злочинну діяльність крадія-гастролера, який упродовж курортного сезону систематично вчиняв крадіжки майна громадян, які відпочивають в зоні відпочинку селі Коблеве.

Завдяки кропіткій роботі правоохоронців зібрано достатню кількість доказів про причетність 30-річного чоловіка до скоєння більше десяти епізодів крадіжок з кімнат баз відпочинку. Здобиччю зловмисника переважно були мобільні телефони та планшети, які останній збував в м. Одеса.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка), йому загрожує покарання у виді позбавлення волі терміном до 6 років. До речі, він вже раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння корисливих злочинів.

Відносно підозрюваного обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та перевіряється його причетність до вчинення аналогічних злочинів.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області