В Одесі постане перед судом нападник на фінансові установи

В Одесі постане перед судом нападник на фінансові установи

02:00 22.08.2017
В Одесі постане перед судом нападник на фінансові установи

Одеська місцева прокуратура № 3 (Приморський район) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, підозрюваного у серії розбійних нападів на фінансові установи (ч. 3 ст. 187 КК України).

За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час розслідування встановлено, що мешканець Одеської області, у зв’язку з наявними у нього боргами, скоїв на території Приморського району м. Одеси три розбійних напади на фінансові установи, які надають «швидкі» кредити.

Під час нападів чоловік погрожував зброєю та надавав працівникам фінансових установ в обкладинці паспорту друковані записки з погрозами і вимогою віддати кошти.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснював Приморський відділ поліції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області 

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