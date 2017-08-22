На Запоріжжі двох суддів підозрюють у винесеннні неправосудних рішень

На Запоріжжі двох суддів підозрюють у винесеннні неправосудних рішень

05:00 22.08.2017
На Запоріжжі двох суддів підозрюють у винесеннні неправосудних рішень

Органами прокуратури Запорізької області вживаються системні та комплексні заходи кримінально-правового характеру щодо зміцнення стану законності, протидії вчиненню правопорушень передусім працівниками правоохоронних та судових органів.

Перехідними положеннями Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчі органів прокуратури до створення державного бюро розслідувань продовжують здійснювати досудове розслідування у кримінальних провадженнях, у тому числі про злочини вчинені суддями.

Упродовж 7 місяців 2017 року в органах прокуратури Запорізької області триває досудове розслідування у 9 кримінальних провадженнях щодо винесення суддями завідомо неправосудних рішень.

У двох з них заступником Генерального прокурора визнано достатньою кількість зібраних доказів, та 18.08.2017 підписано повідомлення про підозру за ч.1 ст.375 КК України (винесення завідомо неправосудного рішення) двом суддям, які здійснюють правосуддя на території Запорізької області.

Так, 18.08.2017 слідчими прокуратури Запорізької області вручено підозру судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у тому, що він свідомо та цілеспрямовано, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам правосуддя, упродовж 2017 року виніс 3 завідомо неправосудних рішення, якими зобов’язав прокуратуру області закрити кримінальні провадження стосовно підозрюваних осіб.

Крім того, аналогічне повідомлення про підозру вручено судді Енергодарського міського суду, який виніс завідомо неправосудне рішення, зобов’язавши органи прокуратури області закрити кримінальне провадження стосовно Енергодарського міського голови Музики П.О.

Підозрюваним суддям загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

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