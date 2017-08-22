На Львівщині під час ДТП вилетіла в кювет іномарка, є поранені

На Львівщині під час ДТП вилетіла в кювет іномарка, є поранені

06:02 22.08.2017
На Львівщині під час ДТП вилетіла в кювет іномарка, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 03:20 у місті Жидачів. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Вектра», 32-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок події водій отримав травму обличчя. Також попередньо встановлено, що чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.