На Рівненщині 43-річну жінку через гроші забили на смерть

На Рівненщині 43-річну жінку через гроші забили на смерть

07:21 22.08.2017
На Рівненщині 43-річну жінку через гроші забили на смерть

У селищі Рокитне 38-річний чоловік під час сварки наніс тілесні ушкодження дружині, яка від отриманих травм померла у лікарні. Поліцейські затримали зловмисника, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що в помешканні між подружжям під час спільного розпивання алкоголю виник конфлікт. Суперечка спалахнула через гроші. Під час сварки 38-річний чоловік наніс декілька ударів у тулуб 43-річний жінці.

Потерпілу доставили до лікарні та близько другої години ночі, вона померла у реанімаційному відділенні Рокитнівської центральної районної лікарні.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України.

Поліцейські повідомили про підозру та затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Зловмисник раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення насильства. Тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.