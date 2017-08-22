У Запоріжжі п’яний мотоцикліст не втік від патруля поліції

Напередодні, вночі, патрульні отримали виклик: «чоловік на мотоциклі розкладає наркотичні речовини».

Автопатруль помітив мотоцикл на вулиці Щасливій. На ньому пересувався чоловік в шоломі та захисному костюмі. Щойно він побачив патрульний автомобіль – почав втікати в напрямку вулиці Робітничої. На звукові звернення про зупинку транспортного засобу вони не реагували та намагалися втекти через приватний сектор. Однак водій не впорався з керування і впав. Після чого одразу підвівся та почав втікати, його наздогнали та затримали.

Інспектори виявили в нього 4 пакети з речовиною схожою на наркотичну. Речовини вилучили слідчі Дніпровського відділку поліції в присутності двох свідків та направили на експертне дослідження.

За базами даних патрульні з'ясували, чоловік вже притягався до відповідальності за ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Під час спілкування з затриманим інспектори виявили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Від огляду у медичному закладі він відмовився в присутності свідків.

На чоловіка склали адміністративні матеріали за ч.6 ст. 121 (керування незареєстрованим транспортом), за ч.1 ст.126 КУпАП (керування без документів), протокол за ст.122-2 КУпАП (невиконання вимоги про зупинку) та за ст.130 КУпАП (керування в стані сп'яніння).

Мотоцикл евакуйували на арештмайданчик.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя