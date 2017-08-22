На київській Троєщині патрульні затримали грабіжника з ножем
На київській Троєщині патрульні затримали грабіжника з ножем
Патрульні поліцейські отримали виклик про розбій на проспекті Володимира Маяковського. Невідомий, погрожуючи ножем, заволодів телефоном перехожого.
Прибувши на виклик, інспектори патрульної поліції побачили, що чоловік з ножем і телефоном біжить проспектом, а його наздоганяє заявник і кричить про допомогу.
Поліцейські затримали громадянина, попри те, що він погрожував їм ножем. На затриманого надягли кайданки.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. 43-річного чоловіка, що може бути причетним до розбою, передали слідчим Деснянського відділку поліції.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції України