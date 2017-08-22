На київській Троєщині патрульні затримали грабіжника з ножем

На київській Троєщині патрульні затримали грабіжника з ножем

08:00 22.08.2017
На київській Троєщині патрульні затримали грабіжника з ножем

Патрульні поліцейські отримали виклик про розбій на проспекті Володимира Маяковського. Невідомий, погрожуючи ножем, заволодів телефоном перехожого.

Прибувши на виклик, інспектори патрульної поліції побачили, що чоловік з ножем і телефоном біжить проспектом, а його наздоганяє заявник і кричить про допомогу.

Поліцейські затримали громадянина, попри те, що він погрожував їм ножем. На затриманого надягли кайданки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. 43-річного чоловіка, що може бути причетним до розбою, передали слідчим Деснянського відділку поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції України

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