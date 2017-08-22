На київській Троєщині патрульні затримали грабіжника з ножем

Патрульні поліцейські отримали виклик про розбій на проспекті Володимира Маяковського. Невідомий, погрожуючи ножем, заволодів телефоном перехожого.

Прибувши на виклик, інспектори патрульної поліції побачили, що чоловік з ножем і телефоном біжить проспектом, а його наздоганяє заявник і кричить про допомогу.