На Закарпатті судом заарештовано чоловіка, який застрелив сусіда

На Закарпатті судом заарештовано чоловіка, який застрелив сусіда

09:22 22.08.2017
На Закарпатті судом заарештовано чоловіка, який застрелив сусіда

Чоловіку, який підозрюється у вбивстві на Великоберезнянщині, обрано міру запобіжного заходу.

Суд розглянув докази, які зібрала поліція, та вибрав підозрюваному у вбивстві в селі Стужиця міру запобіжного заходу – тримання під вартою без можливості внесення застави на 60 днів.

Нагадаємо, що днями, на лінію «102» зателефонував житель села Стужиця Великоберезнянського району та повідомив про вбивство свого сина. Потерпілий отримав два кульові поранення: в живіт та грудну клітину.

Співробітники Великоберезнянського відділення поліції спільно з управлінням карного розшуку та слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області встановили особу, причетну до злочину, та розшукали підозрюваного. Ним виявився 59-річний сусід потерпілого.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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