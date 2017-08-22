У Дніпрі патрульні затримали наркодилера разом із партією товару

У Дніпрі патрульні затримали наркодилера разом із партією товару

18:30 22.08.2017
У Дніпрі патрульні затримали наркодилера разом із партією товару
Патрульні виявили у мешканця Дніпра 16 сліп-пакетів із речовиною, схожою на наркотичну

Близько 14-ї години, патрульний екіпаж помітив на вулиці Вітчизняній невідомого, який побачивши поліцейських помітно занервував. Коли охоронці порядку підійшли до чоловіка, він став тікати.

Патрульні наздогнали громадянина. Під час поверхневої перевірки вони виявили в його сумці 16 сліп-пакетів із невідомою речовиною, схожою на наркотичну.

Інспектори одразу викликали слідчо-оперативну групу. 30-річного чоловіка затримали та доставили до Амур-Нижньодніпровського відділку поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра

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