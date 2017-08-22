У Дніпрі патрульні надали першу допомогу хворому, чим можливо врятували йому життя
У Дніпрі патрульні надали першу допомогу хворому, чим можливо врятували йому життя
Близько 11-ї години, на вулиці Яхненківській патрульні побачили чоловіка, який лежав на тротуарі.
У громадянина були ознаки епілептичного нападу - судоми та конвульсії. Поліцейські негайно надали чоловіку першу домедичну допомогу та викликали швидку.
Лікарі згодом забрали 35-річного чоловіка до лікарні.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра