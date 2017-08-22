У Дніпрі патрульні надали першу допомогу хворому, чим можливо врятували йому життя

У Дніпрі патрульні надали першу допомогу хворому, чим можливо врятували йому життя

11:22 22.08.2017
У Дніпрі патрульні надали першу допомогу хворому, чим можливо врятували йому життя

Близько 11-ї години, на вулиці Яхненківській патрульні побачили чоловіка, який лежав на тротуарі.

У громадянина були ознаки епілептичного нападу - судоми та конвульсії. Поліцейські негайно надали чоловіку першу домедичну допомогу та викликали швидку.

Лікарі згодом забрали 35-річного чоловіка до лікарні.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра

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