Підозрюваного у вбивстві через ревнощі затримано на Миколаївщині

Результатом спільної та злагодженої роботи Миколаївської місцевої прокуратури № 1 та Березанського відділу поліції стало розкриття за гарячими слідами вбивства 35-річної мешканки Миколаївського району, яке сталося у зоні відпочинку с. Коблеве.

Провівши низку першочергових слідчо-оперативних заходів, правоохоронці встановили, що до вбивства жінки причетний її 41-річний співмешканець.

Зокрема встановлено, що того дня потерпіла та її співмешканець приїхали до Коблева на відпочинок. У ввечері, відмічаючи свій приїзд, між ними на грунті ревнощів виник конфлікт, під час якого чоловік вдався до фізичного насилля. Обидва учасники конфлікту знаходились в стані алкогольного сп’яніння. Зрештою конфлікт переріс у бійку. За словами підозрюваного, він вдарив жінку кілька разів по голові, а потім задушив руками.

Завдяки належній координації роботи процесуального керівника та працівників поліції в найкоротші терміни встановлено винну особу та здобуто ряд доказів, на підставі яких через декілька годин після вчинення злочину його було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння вбивства.

За результатами проведення першочергових слідчо-оперативних заходів, зібрано достатню кількість доказів для повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області