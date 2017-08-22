На Волині двох молодиків судитимуть за шахрайські втручання у телефонні мережі

Луцька місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв’язку, вчинене за попередньою змовою двома 27-річними мешканцями Луцька.

Спритні молодики, не будучи операторами телекомунікацій, несанкціоновано втручалися в роботу телекомунікаційних мереж одного з національних операторів мобільного зв’язку.

Встановивши спеціальне обладнання, вони, звісно, не безкоштовно, надавали громадянам "послуги" зі здійснення міжнародних телефонних дзвінків в обхід міжнародних центрів комутації. Таким чином міжнародний дзвінок оператором сприймався як внутрішній - спотворювалася інформація із визначення вартості здійснюваних міжнародних трафіків голосової телефонії, а також телефонного номера абонента, що здійснює виклик з-за кордону в Україну.

Один з молодиків займався цим із 2013 року. Іншого ж залучив із травня 2014.Правоохоронці припинили незаконні дії спритників 30 червня 2015 року, вилучивши під час обшуків усе обладнання, за допомогою якого вони здійснювали свою діяльність.

Нині обох чоловіків обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 361 КК України.Міру покарання їм визначить суд.

Зауважимо, що за такі дії Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 6 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області