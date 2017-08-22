Троє людей постраждали під час серйозної ДТП у Львівській області

Троє людей постраждали під час серйозної ДТП у Львівській області

11:40 22.08.2017
Троє людей постраждали під час серйозної ДТП у Львівській області

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 06:55 у селі Малі Підліски Жовківського району.

Встановлено, що зіткнулись автомобілі ВАЗ-2109 під керуванням 39-річного мешканця одного з сіл Мостиського району та «Саманд», за кермом якого перебував 55-річний мешканець Волинської області.

Внаслідок зіткнення травмовані троє осіб – водій ВАЗу отримав забої грудної клітки та попереку, а його пасажирки – 59-річна мешканка Камянка-Бузького району та 43-річна мешканка Житомирської області – забої та перелом.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання кваліфікації події згідно норм Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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