На Харківщині маленька дитина наїлася крему для взуття

О 06:30 до Первомайського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до Первомайської ЦРЛ доставлено хлопчика, мешканця селища Слобідське, який наївся крему для взуття.

Дитину направлено до Обласної дитячої клінічної лікарні м. Харкова, де госпіталізовано до реанімаційного відділення.



Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

