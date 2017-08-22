Під час ДТП на Львівщині зіткнулись два мікроавтобуси, є постраждалі

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 22:00 на автодорозі «Львів-Рава-Руська» у селищі Куликів. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Мерседес Віто», 36-річний мешканець міста Рава-Руська, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншим «Мерседесом Віто», за кермом якого перебував 32-річний мешканець одного з сіл Пустомитівського району.

Внаслідок ДТП водії та п’ятеро пасажирів мікроавтобусів отримали тілесні ушкодження – переважно садна та забої.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання кваліфікації події згідно норм Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області