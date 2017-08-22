У Вінниці жінка зе кермом іномарки на переході збила дитину

У Вінниці жінка зе кермом іномарки на переході збила дитину

20:30 22.08.2017
У Вінниці жінка зе кермом іномарки на переході збила дитину

У м. Вінниці на проспекті Юності під колесами «Мерседесу» опинилась 11-річна дівчинка.

Дитина перетинала дорогу по розмітці нерегульованого пішохідного переходу.

Аварія сталась близько 19:00.

29-річна вінничанка, керуючи автомобілем «Мерседес», на нерегульованому пішохідному переході вчинила наїзд на дівчинку.

За словами жінки, вона не побачила дитини з-за машини, що рухалась порч у правому ряду.

Потерпіла з переломом руки та забоями доставлена у лікарню.   

Слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За таке правопорушення передбачено покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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