У Вінниці жінка зе кермом іномарки на переході збила дитину
У Вінниці жінка зе кермом іномарки на переході збила дитину
У м. Вінниці на проспекті Юності під колесами «Мерседесу» опинилась 11-річна дівчинка.
Дитина перетинала дорогу по розмітці нерегульованого пішохідного переходу.
Аварія сталась близько 19:00.
29-річна вінничанка, керуючи автомобілем «Мерседес», на нерегульованому пішохідному переході вчинила наїзд на дівчинку.
За словами жінки, вона не побачила дитини з-за машини, що рухалась порч у правому ряду.
Потерпіла з переломом руки та забоями доставлена у лікарню.
Слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
За таке правопорушення передбачено покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк або без такого.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області