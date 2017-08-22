Поліція Полтавщини: у полі знайдено тіло людини, причина смерті - вбивство

Машівська поліція встановила обставини смерті чоловіка у полі.

Біля с. Абрамівка на полі було виявлено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. На місце події негайно було скеровано слідчо-оперативну групу поліції. Правоохоронці встановили, що чоловік - 36-річний місцевий мешканець. У ході розслідування, правоохоронці з’ясували обставини смерті чоловіка.

18 серпня загиблий розпивав спиртні напої разом з 28-річним чоловіком. Під час застілля між ними виникла сварка, в ході якої останній сильно побив чоловіка.

Після отриманих тілесних ушкоджень потерпілий пішов короткою дорогою до місця свого проживання в сусіднє село та по дорозі додому втратив свідомість і помер.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

