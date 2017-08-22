На Донеччині одразу дві жінки підірвались на розтяжці гранати

За попередньою інформацією, дві жінки, які їхали з окупованої території убік Маріуполя, поблизу села Березового натрапили на розтяжку, коли зійшли з дороги в лісосмугу.

Постраждалі, 1956 та 1966 року народження, госпіталізовані до Волноваської лікарні.

Повідомлення про подію надійшло до Волноваського відділу поліції о 10:23.

Встановлено, що мешканки окупованих Донецька та Харцизьска, віком 61 та 51 рік, рухалися на автомобілі у напрямку Маріуполя. Біля села Березового, на лінії розмежування, зупинилися, зійшли з дороги в лісосмугу, де підірвалися на розтяжці.



В результаті вибуху жінки отримали травми спини, голови та кінцівок.

Постраждалі доставлені у лікарню м. Волновахи.



Проводиться перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

