На Харківщині СБУ ліквідувала виробництво фальшивих акцизних марок

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинила масштабне виробництво та реалізацію підроблених марок акцизного податку в Харківській та Дніпропетровській областях.

Правоохоронці задокументували, що група ділків підпільно виготовляла акцизні марки та збувала представникам тіньового алкогольного ринку.

Оперативники управління СБУ в Харківській області затримали зловмисників у Дніпрі під час спроби реалізації понад п’ятисот тисяч підроблених акцизних марок.

Під час обшуків у складських приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили майже дві тисячі літрів контрафактного алкоголю, підроблені етикетки та обладнання для їх виготовлення.

За результатами операції, правоохоронці запобігли державним збиткам на більше ніж п’ять мільйонів гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ