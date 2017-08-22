СБУ виявила на Київщині схованку з вибухівкою та боєприпасами

Схованку з великою кількістю вибухівки та боєприпасів виявили на Київщині співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Національною поліцією.

У приміщенні хімічного складу одного з колишніх колгоспів у селі Волошинівка Баришівського району Київщини правоохоронці виявили облаштований схрон. Співробітники спецслужби вилучили зі схованки десять ручних гранат різних видів (Ф-1, РГН, РГД-5), п’ять запалів до них, гранатомет РГП-18, майже триста п’ятдесят набоїв калібру 5,45 мм, сорок набоїв калібру 7,62 мм та дві сигнальні міни.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, встановлюються особи, причетні до облаштування схованки.

За матеріалами прес-центру СБУ