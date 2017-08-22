У Донецькій області на шахті під час зміни жахливо загинув гірник

У Донецькій області на шахті під час зміни жахливо загинув гірник

17:00 22.08.2017
У Донецькій області на шахті під час зміни жахливо загинув гірник

У вівторок, 22 серпня, під час виконання робіт було травмовано гірника 1979 року народження.

Працівник підрядної організації «Шахтне будівельно-монтажне управління №1»  під час роботи на 130 пікеті блоку 10 ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» здійснював роботи з  демонтажу стрілочного переводу монорельсового шляху дизелевозу. 

За попередньою інформацією під час виконання вказаних робіт стався обрив стрілочного переводу, у результаті чого було придавлено та травмовано гірника. Від отриманих травм чоловік помер.

На теперішній час на шахті працює слідчо-оперативна група. Усі обставини загибелі гірника встановлюються.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Процесуальне керівництво здійснюватиме Красноармійська місцева прокуратура.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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