У Харкові хоробрий студент затримав озброєного кривдника жінки

У Харкові хоробрий студент затримав озброєного кривдника жінки

16:20 22.08.2017
У Харкові хоробрий студент затримав озброєного кривдника жінки
Харківська місцева прокуратура №4 затвердила та оголосила підозру 29-річному харків'янину за фактом розбійного нападу, поєднаного з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя і здоров'я (ч. 1 ст. 187 КК України).
За інформацією керівника місцевої прокуратури Володимира Купріянова, подія сталася у парку "Перемоги" на пр. Тракторобудівників. Зловмисник підійшов ззаду до 46 річної жінки, яка йшла стежкою, схопив її за шию та приставив до горла ніж. Потім злодій затягнув свою жертву у кущі та забрав сумочку. Жінці вдалося відштовхнути розбійника, втекти  і покликати на допомогу.
 
На крик до потерпілої підбіг 24-річний студент. Жінка повідомила йому прикмети нападника. Чоловік відшукав зловмисника у парку, затримав його та викликав поліцію.
 
Наразі на вимогу прокуратури підозрюваний перебуває під вартою.
 
Досудове розслідування триває.
 
На адресу ректора ХНТУСГ ім. П. Василенка та адміністрації Московського району м. Харкова місцева прокуратура направила листи, у яких повідомила про мужній вчинок студента.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
 
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