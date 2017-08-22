У Павлограді заарештовано чоловіка, якого підозрюють у навмисному вбивстві

У Павлограді заарештовано чоловіка, якого підозрюють у навмисному вбивстві

14:00 22.08.2017
У Павлограді заарештовано чоловіка, якого підозрюють у навмисному вбивстві

Павлоградською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно 56-річного громадянина за умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК України).

Встановлено, що у серпні 2017 року під час вживання алкогольних напоїв між двома знайомими виникла сварка, в результаті якої один з них наніс іншому численні удари ножем по тілу. Від одержаних травм чоловік помер на місці.

Щоб приховати сліди злочину та уникнути відповідальності за вбивство, зловмисник відтягнув тіло у двір покинутого домоволодіння. Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

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