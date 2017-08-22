На Херсонщині чоловіка підозрюють у жорстокому розбійному нападі

Новокаховською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру громадянину Узбекистану у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 186 та ч. 2 ст. 289 КК України.

Встановлено, що злочинець 17 серпня, знаходячись біля одного з готелів в м. Скадовськ спричинив місцевому жителю тілесні ушкодження та відкрито заволодів його майном (мобільний телефон, грошові кошти, ключі від автомобіля, чоловіче портмоне та золотий ланцюжок).

Продовжуючи свої протиправні дії, підозрюваний заволодів транспортним засобом потерпілого – автомобілем марки ВАЗ 21099.

Завдяки злагодженим діям працівників правоохоронних органів злочинця було затримано, все викрадене майно та автомобіль повернуто потерпілому.

На теперішній час до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За вчинення злочину чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Херсонської області