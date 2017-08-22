У Києві судитимуть трьох підозрюваних у вбивстві громадянина Туреччини

Київська місцева прокуратура № 8 м. Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, які обвинувачуються у вчиненні розбійного нападу, поєднаного з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

Під час досудового розслідування, що проводилося під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, встановлено, що у березні поточного року 34-річний громадянин Ісламської Республіки Пакистан зажадав покращити своє матеріальне становище, шляхом вчинення пограбування громадян за допомогою снодійної речовини, а саме клофеліну, залучивши до злочину ще двох знайомих.

Відповідно розробленого плану 31-річна спільниця через мережу Інтернет познайомилася із громадянином Туреччини та запропонувала разом відпочити в розважальному закладі. Під час зустрічі жінка додала в бокал потерпілого снодійну речовину та запросила до свого помешкання. Коли потерпілий зайшов до квартири нової знайомої, там вже чекали її спільники, які одразу ж спробували відібрати у нього мобільний телефон. Чоловік почав чинити опір грабіжникам, однак зловмисники нанесли йому численні удари, від який потерпілий знепритомнів.

Обвинувачені тим часом забрали у нього мобільні телефони, грошові кошти у сумі 5 тисяч гривень та золоту прикрасу. Після цього громадянина Туреччини винесли з квартири, посадили у таксі та викинули на узбіччі в одному з районів Києва, де чоловік не приходячи до тями помер від отриманих тілесних ушкоджень.

Наразі обвинувальний акт стосовно всіх трьох учасників змови скеровано до суду для розгляду по суті. Усі обвинувачені перебувають під вартою. За вчинене їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Публічне обвинувачення у суді підтримує Київська місцева прокуратура № 8.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва