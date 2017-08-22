У Миколаєві банальна сварка у маршрутці закінчилась ножовим пораненням

До Заводського відділу поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до медичного закладу 35-річного миколаївця з проникаючим ножовим пораненням живота.

Виїздом на місце події правоохоронці встановили обставини вказаного кримінального правопорушення та особу, яка його вчинила, 48-річного миколаївця.



Поліцейськими встановлено, що тяжким наслідкам передувала сварка між нетверезими потерпілим та затриманим, яка виникла у них у маршрутному таксі через те, що останній нібито наступив на ногу дівчині потерпілого.

Обмінявшись взаємними образами, чоловіки вийшли на зупинці громадського транспорту по вул. 3-й Слобідській, де продовжили з’ясування відносин вже на кулаках.

Спричинивши декілька ударів опонентові, потерпілий разом з коханою залишили місця події, але той, оговтавшись, дістав з кишені розкладний ніж та наздогнавши кривдника, вдарив його.

Наразі досудове слідство триває. Слідчим підготовлені до суду матеріали клопотання про обрання для підозрюваного міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Знаряддя злочину – ніж, вилучено.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області