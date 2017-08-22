У Львові юна жителька Закарпаття обікрала іноземця у кафе

Під час перебування в кафе зловмисниця викрала з рюкзака потерпілого гаманець з грошима та документами.

В Галицький відділ поліції звернувся 43-річний іноземець, який прибув в Україну з туристичною метою. Заявник повідомив, що в одному із львівських кафе невідома особа викрала з його рюкзака гаманець, в якому знаходилось 225 доларів США, 80 євро, три банківські картки та паспорт.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетна 19-річна жителька міста Берегове Закарпатської області. Речові докази у неї вилучені.

Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області