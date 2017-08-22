Людина живцем згоріла під час пожежі у літній кухні на Житомирщині

Людина живцем згоріла під час пожежі у літній кухні на Житомирщині

15:20 22.08.2017
Людина живцем згоріла під час пожежі у літній кухні на Житомирщині

22 серпня о 02:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному домоволодінні в с. Забране Малинського району. На місце події виїхали вогнеборці 28-ї професійної пожежної частини смт Іршанськ.  

З’ясувалося, що вогнем повністю охоплені літня кухня та розташований поруч сарай. Обидві будівлі дерев’яні. На допомогу прибуло відділення рятувальників 30-го професійного пожежного поста смт Чоповичі.

Спільними зусиллями бійців ДСНС о 03:26 пожежу вдалося локалізувати. На ліжку в літній кухні вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка, 59-річного сина господаря.

07:10 пожежу ліквідовано. Рятувальникам вдалося не допустити поширення полум’я на дерев’яний житловий будинок, в якому мешкав 85-річний власник. Вогнем знищено літню кухню, сарай та майно, що там зберігалося.

За попередньою інформацією загоряння сталося внаслідок необережності під час куріння. Остаточна причина наразі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області

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