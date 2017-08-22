На Луганщині громадянку Росії викрили у звідництві

В ході проведення комплексу оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» співробітники Управління боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Луганській області спільно з оперативниками Сєвєродонецького відділу поліції викрили 39-річну громадянку РФ, яка з метою отримання грошової винагороди для розпусти звела жінку з місцевим жителем.

22 серпня в одній з лісосмуг м. Сєвєродонецька працівники поліції зафіксували факт звідництва. 39-річна громадянка РФ, яка, як з’ясувалося, перебуває на території України нелегально, для покращення свого матеріального становища звела для розпусти свою 36-річну подругу з 20-річним місцевим мешканцям.

Встановлено, що звідниця підшукувала клієнтів своїм знайомим подругам за договірну плату, яка буде розділена між ними.Під час огляду місця події вилучено 400 гривень, отримані за надання інтимних послуг, та мобільні телефони.

Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 302 КК України «Створення або утримання місць розпусти і звідництво». Щодо нелегального перебування на території України громадянки РФ зібрані матеріали та передані до УДМС в м. Сєвєродонецьку для складання протоколу про адміністративне правопорушення та прийняття рішення в рамках чинного законодавства.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області