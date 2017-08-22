На Харківщині засуджено ревнивця, який ледь не вбив людину

Балаклійський районний суд області підтримав позицію Балаклійського відділу Лозівської місцевої прокуратури та визнав винним 49-річного мешканця с. Протопопівка в замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Як розповів перший заступник керівника місцевої прокуратури Едуард Миргородський, зловмисника засудили до 7 років позбавлення волі.

"Прокуратура довела в суді, що у листопаді 2016 року чоловік запросив до себе у гості 60-річного односельця. Разом вони розпивали алкогольні напої. Коли господар вийшов з кімнати, гість почав залицятися до співмешканки "товариша по чарці". Чоловік це побачив, розлютився, повалив гостя на підлогу, схопив слюсарський сталевий молоток та кілька разів вдарив його по голові. Ревнивця зупинила жінка, вона і викликала швидку медичну допомогу", - розповів Е. Миргородський.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області