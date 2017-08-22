На Волині молоду матір засуджено за звіряче вбивство крихітної дитини

Ковельська місцева прокуратура підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вбивство 22-річною мешканкою села Підгородне Любомльського району свого 10-місячного сина.

Уночі 05 червня 2017 року нетвереза вагітна жінка умисно кинула малюка кілька разів об землю, завдавши йому черепно-мозкової травми, внаслідок якої настала його смерть.

Виявивши зранку, що дитина померла, жінка вкинула тіло сина в колодязь, а тоді спалила його документи, одяг та візок. Знайомим же казала, що дитину забрали працівники соціальної служби.

Страшна правда з'ясувалася того ж дня.Ковельський міськрайонний суд, визнавши жінку винною в умисному вбивстві малолітньої дитини (кримінальне правопорушення, передбачене п.2 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України), призначив їй покарання у виді 11 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області