На Донеччині грабіжники за 400 гривень ледь не вбили нещасного пенсіонера

Двоє чоловіків у масках увірвалися до будинку літнього чоловіка, побили та обікрали його. «Здобиччю» злодіїв стали 400 гривень та золотий ланцюжок. Правоохоронці встановили та затримали одного з нападників, особа іншого встановлена.

Вживаються заходи по його затриманню.

До чергової частини Авдіївського відділення поліції звернувся місцевий мешканець і повідомив, що невідомі скоїли на нього напад та обікрали. Негайно прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що близько 23.30 до будинку одинокого пенсіонера, який в той час вже спав, зайшли двоє чоловіків у масках. Вони одразу ж почали бити дідуся і вимагати 40 тисяч гривень.



«Я просив мене відпустити, казав, що не маю стільки грошей, але невідомі продовжували побиття. Потім я втратив свідомість. Коли прийшов до тями, в будинку вже нікого не було. Підвівшись, я побачив, що по кімнаті розкидані речі, відкриті всі дверцята шафи, а з гаманця зникли 400 гривень та золотий ланцюжок»,- розповів поліцейським потерпілий.



В ході вжитих слідчо-оперативних дій вже через три години правоохоронцям вдалося встановити особу одного з нападників та затримати його. Ним виявився ніде не працюючий 33-річний місцевий мешканець, який раніше вже відбував покарання за майнові злочини. В кишені затриманого виявилася золота прикраса, яка зараз вилучена і в подальшому буде повернута законному власнику.



Відносно спійманого злодія поліцейськими відкрито кримінальне провадження за ч3.ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.



Наразі співробітниками поліції вже встановлена особа другого зловмисника.

Вживаються заходи по його затриманню.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

