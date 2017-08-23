В Ужгороді чоловікові повідомлено про підозру у вбивстві товариша

За фактом умисного вбивства, що було скоєно на вул. Плеханова в Ужгороді, триває слідство. Фігуранту справи наразі вже повідомлено про підозру.

Ужгородцю, котрий встромив ножа у груди свого приятеля, поліція повідомила про підозру. Чоловік фігурує у справі щодо вбивства ужгородця, яке трапилося 8 серпня в Ужгороді. Раніше до кримінальної відповідальності чоловік не притягався.

Слідство у справі триває. Станом на сьогодні, фігуранту кримінального провадження повідомили про підозру у вчиненні ним правопорушення передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Вбивство).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області