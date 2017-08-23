На Прикарпатті літнього чоловіка побили та пограбували його ж односельці

На Прикарпатті літнього чоловіка побили та пограбували його ж односельці

00:00 23.08.2017
На Прикарпатті літнього чоловіка побили та пограбували його ж односельці

До чергової частини Калуського відділу поліції звернувся 72-річний мешканець одного із сіл району та повідомив про те, що його побили та пограбували двоє односельчан.

В ході проведення слідчих дій працівники поліції з’ясували, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні рідні брати 32 та 36-річного віку, односельчани потерпілого, які були судимі за скоєння злочинів майнового характеру.

Як з’ясувалося, до потерпілого, який перебував на сільській вулиці неподалік свого будинку, підійшли двоє місцевих чоловіків. Між ними виник конфлікт в ході якого з метою заволодіння грошовими коштами пенсіонера, зловмисники спричинили йому тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та відкрито заволоділи грошовими коштами в сумі 1 400 гривень.

Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування нападників для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Згідно санкції статті їм загрожує ув’язнення на строк від чотирьох до шести років. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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