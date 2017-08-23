На Запоріжжі затримано безжального кривдника 88-річної жінки

В одному з сіл Бердянського району чоловік скоїв розбійний напад на знайому жінку. Поліцейські затримали нападника.

48-річний чоловік прийшов додому до 88-річної мешканки одного з сіл Бердянського району. Зловмисник схопив ніж та, погрожуючи ним, став вимагати гроші та цінності. Почувши відмову, нападник вдарив потерпілу та почав шукати майно. В результаті він заволодів грошима та медалями, після чого зник.

Працівники сектору реагування поліції миттєво відреагували на виклик та оперативно затримали нападника. На даний час раніше неодноразово засуджений зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області