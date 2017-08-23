Головного редактора одного зі СМІ на Луганщині засуджено за підтримку "ЛНР"

Розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року редактор одного з друкованих видань у Луганській області одержав вказівку від так званих «організаторів референдуму» на підтримку терористичної організації «ЛНР» щодо розміщення заміток антиукраїнського характеру та публічних закликів до вчинення дій, з метою зміни меж територій або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України в газеті «Вісті Новоайдарщини».

Під час досудового розслідування чоловік повністю визнав свою провину в умисному розповсюдженні сепаратистських матеріалів, щиро розкаявся активно співпрацював зі слідством. Враховуючи це, між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості.

Вироком Новоайдарського районного суду Луганської області головного редактора друкованого засобу масової інформації, визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та засуджено до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання строком на 2 роки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області