На Запоріжжі суд залишив під вартою членів небезпечної банди рекетирів

За принципової позиції прокуратури Запорізької області, в ході підготовчого судового засідання, судом прийнято рішення про продовження строку тримання під вартою без можливості внесення застави щодо 3 обвинувачених мешканців м. Дніпрорудного на чолі із громадянином Грузії, які протягом 2 років систематично вимагали грошові кошти у підприємців Василівського району.

Нагадаємо, 30.06.2017 прокуратурою Запорізької області до суду скеровано обвинувальний акт за ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 296 КК України, складений за результатом розслідування кримінального провадження щодо групи осіб злочинна діяльність яких набула у суспільстві негативного резонансу.

Триває судовий розгляд.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області