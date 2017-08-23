На Запоріжжі суд залишив під вартою членів небезпечної банди рекетирів

На Запоріжжі суд залишив під вартою членів небезпечної банди рекетирів

06:00 23.08.2017
На Запоріжжі суд залишив під вартою членів небезпечної банди рекетирів

За принципової позиції прокуратури Запорізької області, в ході підготовчого судового засідання, судом прийнято рішення про продовження строку тримання під вартою без можливості внесення застави щодо 3 обвинувачених мешканців м. Дніпрорудного на чолі із громадянином Грузії, які протягом 2 років систематично вимагали грошові кошти у підприємців Василівського району.

Нагадаємо, 30.06.2017 прокуратурою Запорізької області до суду скеровано обвинувальний акт за ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 296 КК України, складений за результатом розслідування кримінального провадження щодо групи осіб злочинна діяльність яких набула у суспільстві негативного резонансу.

Триває судовий розгляд.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

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