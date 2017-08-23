На Волині під час полюванння застрелили людину, - поліція

Трагедія сталась вночі поблизу села Рудня.

Близько 3 години ночі в чергову частину Старовижівського відділення поліції від лікаря екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення про вогнепальне порання. Потерпілий помер.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що в полі поблизу села Рудня, 35-річний мешканець селища Люблинець Ковельського району під час полювання із зареєстрованого мисливського карабіна «Вепр-308» смертельно поранив 45-річного жителя Старовижівського району.

Потерпілий помер на місці пригоди.

Поліція зброю вилучила.

За фактом вбивства через необережність поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 Кримінального Кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області