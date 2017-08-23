На Волині під час полюванння застрелили людину, - поліція
На Волині під час полюванння застрелили людину, - поліція
Трагедія сталась вночі поблизу села Рудня.
Близько 3 години ночі в чергову частину Старовижівського відділення поліції від лікаря екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення про вогнепальне порання. Потерпілий помер.
На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група.
Правоохоронці встановили, що в полі поблизу села Рудня, 35-річний мешканець селища Люблинець Ковельського району під час полювання із зареєстрованого мисливського карабіна «Вепр-308» смертельно поранив 45-річного жителя Старовижівського району.
Потерпілий помер на місці пригоди.
Поліція зброю вилучила.
За фактом вбивства через необережність поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 Кримінального Кодексу України.
Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі від трьох до п’яти років.
Триває досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області