У Покровську, що на Донеччині, дитина випала з вікна багатоповерхівки

У Покровську, що на Донеччині, дитина випала з вікна багатоповерхівки

08:00 23.08.2017
У Покровську, що на Донеччині, дитина випала з вікна багатоповерхівки

Дитина з численними травмами доставлена до Покровської центральної районної лікарні.

У відношенні батьків розпочате кримінальне провадження.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Покровського відділу поліції з приймального покою медичного закладу.

Під час перевірки було встановлено, що дитина знаходилася у спальній кімнаті 4-го поверху. У цей час його 40-ріна мати, залишивши хлопчика без нагляду, готувала у кухні вечерю. Вікно було відкрите, тож хлопчик, намагаючись подивитись на вулицю, випав.

Сусіди, які знаходились у дворі дому одразу викликали швидку медичну допомогу. Наразі хлопчик з чисельними травмами голови та переламами ребер був доставлений до лікарні. На теперішній час його стан медики оцінюють як важкий.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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