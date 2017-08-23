На Тернопільщині водій бусу збив худобу та потрапив до лікарні

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталась поблизу села Криниця Монастириського району. На дорозі не розминулися бус та рогата худоба.

Про автопригоду працівникам поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги. Слідчо-оперативна група виїхала на місце події.

Як з’ясувалося, водій іномарки ФОРД ТРАНЗИТ, 68-річний тернополянин, рухаючись по дорозі «Івано-Франківськ-Монастириська-Тернопіль», наїхав на теля. Худоба раптово вийшла на проїжджу частину. Від зіткнення автівка заїхала з дороги в кювет.

Водія з травмою голови та гіпертонічним кризом доправили в районну лікарню, а тварина загинула.

У водія взято забір крові на вміст алкоголю, тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області