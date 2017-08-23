У Львові просто на вулиці знайшли тіло літнього чоловіка

У Львові просто на вулиці знайшли тіло літнього чоловіка

08:40 23.08.2017
У Львові просто на вулиці знайшли тіло літнього чоловіка

У Львові на перехресті вулиць Чупринки та Політехнічної помер чоловік.

Встановлено, що йому 62 роки, попередня причина смерті – обірвався тромб.

Вчора, о 15:20 до поліції надійшло повідомлення, що на перехресті вулиць Генерала Чупринки та Політехнічної померла людина.

Правоохоронці, які працюють на місці події, встановили, що помер 62-річний чоловік.

Попередня причина смерті, встановлена медиками – обірвався тромб.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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