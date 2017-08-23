У Львові просто на вулиці знайшли тіло літнього чоловіка
У Львові просто на вулиці знайшли тіло літнього чоловіка
У Львові на перехресті вулиць Чупринки та Політехнічної помер чоловік.
Встановлено, що йому 62 роки, попередня причина смерті – обірвався тромб.
Вчора, о 15:20 до поліції надійшло повідомлення, що на перехресті вулиць Генерала Чупринки та Політехнічної померла людина.
Правоохоронці, які працюють на місці події, встановили, що помер 62-річний чоловік.
Попередня причина смерті, встановлена медиками – обірвався тромб.
Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області