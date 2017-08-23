На Волині суд заарештував нелюда, який відтяв жертві голову, - прокуратура

На Волині суд заарештував нелюда, який відтяв жертві голову, - прокуратура

09:00 23.08.2017
На Волині суд заарештував нелюда, який відтяв жертві голову, - прокуратура

За принципової позиції прокурорів Луцький міськрайонний суд задоволив клопотання слідчого про взяття під варту 40-річного мешканця села Куснище Любомльського району, якого підозрюють у вбивстві з особливою жорстокістю.

Удень 20 серпня 2017 раніше судимий чоловік на подвір'ї коло свого будинку завдав 76-річній сусідці численних ударів сокирою в область шиї, відчленувавши голову.

Того ж дня зловмисник був затриманий, а наступного дня йому повідомлено про підозру  у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України.

Зауважимо, що за такий злочин Кримінальним кодексом  України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

Згідно з рішенням суду, нині зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області 

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