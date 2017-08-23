На Буковині нелюд підступно та жорстоко зґвалтував 20-річну дівчину

На Буковині нелюд підступно та жорстоко зґвалтував 20-річну дівчину

09:22 23.08.2017
На Буковині нелюд підступно та жорстоко зґвалтував 20-річну дівчину

Чернівецькою місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно 39-річного мешканця Сторожинецького району за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15,  ч.1 ст.152, ч.2 ст.152 КК України (незакінчений замах на зґвалтування та  зґвалтування, вчинене повторно).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 39-річний чоловік під приводом здачі в оренду житла у місті Чернівці запросив 20-річну мешканку Хотинського району до будинку охорони на території складських приміщень, щоб нібито передати потерпілій ключі від помешкання, а сам, застосовуючи фізичну силу, зґвалтував дівчину.

Підозрюваному на стадії досудового розслідування судом був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За зґвалтування вчинене повторно, чинний Кримінальний кодекс України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області

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