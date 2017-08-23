Жителя Вінниці засуджено за зберігання та збут наркотиків

Жителя Вінниці засуджено за зберігання та збут наркотиків

18:30 23.08.2017
Жителя Вінниці засуджено за зберігання та збут наркотиків

За принципової позиції Вінницької місцевої прокуратури, послідовній та професійній роботі процесуальних керівників, Вінницьким міським судом засуджено вінничанина за вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311,  ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 263  КК України до позбавлення волі строком 8 років із конфіскацією майна. 

Нагадаємо, що вінничанин організував за місцем свого проживання нарколабораторію у якій виготовляв психотропну речовину – амфетамін з метою її подальшого збуту. У ході обшуків, за місцем мешкання вказаної особи, виявлено та вилучено майже 12 г чистого амфетаміну, прекурсори для його виготовлення та обладнання. Крім того, виявлено та вилучено бойовий пістолет.

Боротьба із наркобізнесом на території Вінницької області продовжується.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області

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