Жителя Вінниці засуджено за зберігання та збут наркотиків

За принципової позиції Вінницької місцевої прокуратури, послідовній та професійній роботі процесуальних керівників, Вінницьким міським судом засуджено вінничанина за вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 263 КК України до позбавлення волі строком 8 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що вінничанин організував за місцем свого проживання нарколабораторію у якій виготовляв психотропну речовину – амфетамін з метою її подальшого збуту. У ході обшуків, за місцем мешкання вказаної особи, виявлено та вилучено майже 12 г чистого амфетаміну, прекурсори для його виготовлення та обладнання. Крім того, виявлено та вилучено бойовий пістолет.

Боротьба із наркобізнесом на території Вінницької області продовжується.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області