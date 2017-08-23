У Житомирі поліцейського судитимуть за побиття людини

У Житомирі поліцейського судитимуть за побиття людини

09:42 23.08.2017
У Житомирі поліцейського судитимуть за побиття людини
Слідчим відділом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно працівника Управління патрульної поліції м. Житомира Департаменту патрульної Нацполіції України, який заподіяв необережне середньої тяжкості тілесне ушкодження жителю Пулинського району.
Установлено, що під час новорічного святкування на майдані імені С.П. Корольова у м. Житомирі у жителя Пулинського району, який перебував у стані алкогольного сп’яніння,  виник конфлікт із  патрульною поліцією.
Один з поліцейських вирішив доставити його до відділу детоксикаційної допомоги місцевої лікарні для витвереження, у зв’язку з чим  одягнув на нього кайданки та помістив у службовий автомобіль. Однак, закриваючи дверцята авто, зламав чоловіку кістку стопи.
Злочин було викрито працівниками Управління внутрішньої безпеки
Департаменту  внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ст. 128 КК України 21.08.2017 направлено до суду для розгляду по суті.
Санкція зазначеної статті передбачає покарання - громадські роботи на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років.
За матеріалами прес-служби прокуратури Житомирської області
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