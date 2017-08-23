На Київщині рішенням суду заарештовано двох громадян Франції

Співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України на автотрасі Київ-Одеса в Білоцерківському районі затримано 2-х громадян Французької Республіки, які розшукуються правоохоронними органами країни з метою притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення ряду шахрайських дій.

Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України чоловіків затримано.

За клопотанням Білоцерківської місцевої прокуратури до вказаних осіб застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб.

На даний час вирішується питання про екстрадицію затриманих осіб до Французької Республіки з метою притягнення одного з них до кримінальної відповідальності за вчинення низки кримінальних правопорушень, а іншого до відбування покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років 4 місяці 10 днів.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області